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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce ayrıldığı banka üzerinden hedef alındığını belirterek iddiaları "dayanaktan yoksun" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez" denilerek ilgili yayın ve ithamlara karşı yasal yollara başvurulacağı bildirildi.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden gündeme getirilen iddiaları asılsız ve dayanaktan yoksun olarak nitelendirdi.
  • Bakanlık, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.
  • Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Merrill Lynch'in Türkiye'deki fonlara girerek 8 milyar lirayı alıp çıktığını ve bu kurumda çalışmış olan Şimşek'in bakanlık görevini etik açıdan sorguladığını belirtmişti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in geçmişte görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden gündeme getirilen iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“ASILSIZ İDDİALARLA TÖHMET ALTINDA BIRAKILMA GAYRETLERİ KABUL EDİLEMEZ”

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur. Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon krizi sonrasında partisince oluşturulan kriz masasının beşinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Burada çok çarpıcı bir olay daha var. Bugün bakıyoruz ki yabancı Fatma Betül Sayan Kaya’lar da var. Merrill Lynch, Türkiye'de fonlara giriyor. Destek Factoring, Özata Denizcilik, Katılım Evim… En verimli fonları bulmuş. Birileri tavsiye etmiş, ‘Bu fonlara gir’ diye. En verimli fonları bulmakla yetinmemiş. Sonra da tam zamanında çıkmış. Yani vatandaşın içeride kilitli alacağı paralar var ya tam o zaman gelmeden hemen önce Merrill Lynch’e haber uçurulmuş. 8 milyar lirayı alıp gitmiş. Kim haber uçurdu, bunu bilmiyoruz değil mi? Ama şu soruyu sormamız lazım: Sayın Mehmet Şimşek’in eskiden çalıştığı bir kurum böyle bir vurgun yapmışken kendisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı oturması ne kadar etik?” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKamil Toygar :

Akp sadece sermaye sahiplerini zengin eden ortadireği yok eden herkesi yoksulluk ve açlık sınırı altında gelire mahkum eden sadece siyasetçileri ve zenginleri ultra zengin eden yönetim anlayışına mahkum eden bir partiye dönüşmüştür

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bi adamda guven vermiyor artik, su kriizden cikaramadi ulkeyi

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Haber YorumlarıYusuf İNANÇ:

memleket nanayı yedi

yanıt4
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Haber YorumlarıYusuf İNANÇ:

ülke ayvayı yedii

yanıt4
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Haber YorumlarıEray Barkin:

çok komiksiniz!!

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Haber YorumlarıTuncer Okan:

Millet market,market dolaşıp daha ucuz domates,biber arıyor artık gidişat hiç iyi değil...

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Haber YorumlarıYunus Durak:

Keşke zamanında fonculara müdahalle etseydin,

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Haber YorumlarıYusuf İNANÇ:

foncular kim acaba dikkat ettin mi

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