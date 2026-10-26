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Derbiye damga vuran görüntü! İsmail Kartal'a tepki yağdı

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Derbiye damga vuran görüntü! İsmail Kartal'a tepki yağdı
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, sarı-kırmızılıların 2-0 önde olduğu dakikalarda İsmail Kartal'ın yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti. Ellerini dizlerinde gezdirerek üzgün bir şekilde oturan deneyimli teknik direktörün bu hali, bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşılaştı ve Galatasaray maçta 2-0 öne geçti.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın takımının 2-0 geride olduğu dakikalarda yedek kulübesinde üzgün görünümle sessizce oturması yayın kameralarına yansıdı.
  • Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Kartal'ın daha hareketli olması ve oyuncularına müdahalede bulunması gerektiğini savunarak teknik adama tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin mücadelesinde saha içindeki pozisyonlar kadar yedek kulübesine yansıyan görüntüler de dikkat çekti. Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kulübedeki hali tartışma yarattı.

İSMAİL KARTAL'IN HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın iki farklı üstünlüğü yakaladığı dakikalarda yayın kameraları Fenerbahçe yedek kulübesine çevrildi. İsmail Kartal'ın ellerini dizlerinde gezdirerek oturduğu ve üzgün bir görüntü sergilediği anlar ekranlara yansıdı.

Deneyimli teknik adamın yanında bulunan yardımcı antrenörünün bir şeyler anlattığı görülürken, Kartal'ın sessiz şekilde oturması dikkat çekti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

İsmail Kartal'ın yedek kulübesindeki görüntüsüne bazı Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar, takımlarının 2-0 geride olduğu dakikalarda deneyimli teknik adamın daha hareketli olması ve oyuncularına müdahalede bulunması gerektiğini savundu. Kartal'ın üzgün görünen hali, derbinin tartışılan anlarından biri oldu.

DERBİNİN DİKKAT ÇEKEN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam eden mücadelede İsmail Kartal'ın kulübedeki görüntüsü yayın ekranlarına yansıdı. Deneyimli teknik adamın kısa süreli bu görüntüsü, bazı taraftarların teknik yönetim konusundaki eleştirilerini beraberinde getirdi.

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