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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Sahaya giren emniyet güçleri oyuncuları ayırdı.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puan farkını 6'ya çıkardı.
  • Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında sözlü tartışma fiziki kavgaya dönüştü.
  • Kavgaya müdahale eden emniyet güçlerinin olayları yatıştırmasının ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide lider Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Nefes kesen mücadeleden 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir avantajın sahibi oldu.

BROWN VE ABDÜLKERİM BİRBİRİNE GİRDİ

Ancak heyecan dolu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın birbirlerine sardırdığı anlar kameralara anbean yansıdı. 

EMNİYET GÜÇLERİ SAHADA

Saha içinde tansiyonun hızla yükselmesi üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, futbolcular soyunma odasına gönderildi.

İKİ OYUNCUYA DA KIRMIZI KART 

Maç sonunda yaşanan kavganın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (56)

Haber YorumlarıVatan Türkiye:

cin conlar yerden kalkmadınız hacı yatmaz misali bu kadroyla bu kadar oluyor .

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLast SoldierNew:

FENER AĞLAMA

yanıt40
yanıt16
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Fener ağlama, puhahaha

yanıt35
yanıt16
Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Cincon dediklerin baba oldu sana kardeş geliyor boy boy

yanıt21
yanıt13
Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Ağlaksınız ölene kadar

yanıt17
yanıt9
Haber YorumlarıMurat Özdemir:

Bu şekilde suçu Galatasaray atın ki sizi daha çok yenelim ve hep Şampiyon Galatasaray olsun...Şu açıklama bile psikolojiniz bozulmuş daha gördüğünüz. Doğru yorumlayamıyorsunuz:)))Okan Buruk durduğu müddetçe fenerbahçe stadı kayak merkezi olacak... İzleyin görün...

yanıt18
yanıt3
Haber YorumlarıKadir Ulaç:

sabaha kadar ağla

yanıt14
yanıt0
Haber Yorumlarıtalat_yelbuz@mynet.com Yelbuz:

E YASIN KOLLAMAYINCA DAHA MACIN BASINDA SIRINE SARI GORDU

yanıt7
yanıt1

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