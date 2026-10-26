Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide lider Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Nefes kesen mücadeleden 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir avantajın sahibi oldu.

BROWN VE ABDÜLKERİM BİRBİRİNE GİRDİ

Ancak heyecan dolu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın birbirlerine sardırdığı anlar kameralara anbean yansıdı.

EMNİYET GÜÇLERİ SAHADA

Saha içinde tansiyonun hızla yükselmesi üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, futbolcular soyunma odasına gönderildi.

İKİ OYUNCUYA DA KIRMIZI KART

Maç sonunda yaşanan kavganın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

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