Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Sahaya giren emniyet güçleri oyuncuları ayırdı.
- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puan farkını 6'ya çıkardı.
- Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında sözlü tartışma fiziki kavgaya dönüştü.
- Kavgaya müdahale eden emniyet güçlerinin olayları yatıştırmasının ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide lider Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Nefes kesen mücadeleden 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir avantajın sahibi oldu.
BROWN VE ABDÜLKERİM BİRBİRİNE GİRDİ
Ancak heyecan dolu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın birbirlerine sardırdığı anlar kameralara anbean yansıdı.
EMNİYET GÜÇLERİ SAHADA
Saha içinde tansiyonun hızla yükselmesi üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, futbolcular soyunma odasına gönderildi.
İKİ OYUNCUYA DA KIRMIZI KART
Maç sonunda yaşanan kavganın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.