MHP'li meclis üyesi Murat Saral cinayetinin şüphelisi İznik'te yakalandı

MHP'li meclis üyesi Murat Saral cinayetinin şüphelisi İznik'te yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gölcük'te MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili şüpheli A.I.U., Bursa İznik'te yakalandı. Şüpheli, akaryakıt istasyonu tuvaletinde jandarma ve emniyet ekiplerince gözaltına alındı; işlemleri sürüyor.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ İZNİK'TE YAKALANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli A.I.U., Bursa'nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde İznik jandarma, emniyet ve Kocaeli Cinayet Büro ekiplerinin desteğiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.I.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı