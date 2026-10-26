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Edirne'de atıyla caddelerde gezen kadın ilgi odağı oldu

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Edirne'de atıyla caddelerde gezen kadın ilgi odağı oldu Haber Videosunu İzle
Edirne'de atıyla caddelerde gezen kadın ilgi odağı oldu
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Edirne'de atıyla kentin en işlek noktalarından Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde dolaşan bir kadın, görenleri şaşkına çevirdi. İpsala'dan aldığı atıyla şehir merkezinde gezintiye çıkan kadın, vatandaşların ilgi odağı oldu. Küçüklüğünden beri ata bindiğini söyleyen kadın, "Sadece zevk için" sözleriyle gezintisinin nedenini açıkladı.

Edirne'de atıyla işlek cadede gezen kadın, renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de atıyla Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde gezen kadın, vatandaşların ilgisini çekti. İpsala ilçesinden aldığı atıyla kent merkezinde dolaşan kadın, çevrede renkli görüntüler oluşturdu. Atıyla ilerleyen kadını gören vatandaşlar hayrete düşerken, bazıları esprili yorumlarda bulundu.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BİNİYORUM"

Küçüklüğünden beri ata bindiğini belirten kadın, atı yalnızca keyif almak için kullandığını ifade ederek, "Küçüklüğümden beri biniyorum, sadece zevk için" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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