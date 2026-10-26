Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vietnam’a giden Türk turist ailesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hoi An Antik Kenti’ne fazla açık giyindikleri gerekçesiyle alınmadı. Aile kapıdan geri çevrildi.
Vietnam’a seyahat eden bir Türk turist ailesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hoi An Antik Kenti’ne giriş yapamadı. Aile, alanın manevi ve kültürel dokusuna uygun bulunmayan açık kıyafetleri nedeniyle kapıdaki görevliler tarafından geri çevrildi.
KIYAFET ZORUNLULUĞU SIKI ŞEKİLDE UYGULANIYOR
Bölgedeki tapınak ve tarihi mekânlarda omuz ile dizleri örten kıyafet zorunluluğunun sıkı bir şekilde uygulandığı belirtildi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan turistlerin ancak şal veya örtüyle vücutlarını kapattıktan sonra içeri girebildiğini hatırlatarak ziyaretçileri yerel kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.