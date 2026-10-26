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Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

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Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar Haber Videosunu İzle
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
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Vietnam’a giden Türk turist ailesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hoi An Antik Kenti’ne fazla açık giyindikleri gerekçesiyle alınmadı. Aile kapıdan geri çevrildi.

Vietnam’a seyahat eden bir Türk turist ailesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hoi An Antik Kenti’ne giriş yapamadı. Aile, alanın manevi ve kültürel dokusuna uygun bulunmayan açık kıyafetleri nedeniyle kapıdaki görevliler tarafından geri çevrildi.

KIYAFET ZORUNLULUĞU SIKI ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Bölgedeki tapınak ve tarihi mekânlarda omuz ile dizleri örten kıyafet zorunluluğunun sıkı bir şekilde uygulandığı belirtildi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan turistlerin ancak şal veya örtüyle vücutlarını kapattıktan sonra içeri girebildiğini hatırlatarak ziyaretçileri yerel kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

laik kafalar açık giyinmeyi medeniyet saniyor yüzde 70 i ateist olan japonya bile bizimkilerden daha kapalı giyiniyor

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet İPTAŞ:

O LAİKLERDEN ÇEKTİ BU ÜLKE NE ÇEKTİYSE ZATENE. BATIYA AŞİKAR,İSLAM'A KİNLERİ BİTİRDİ BU ÜLKEYİ.

yanıt27
yanıt1
Haber Yorumlarınihat kalan:

Otomobil dingili vietnama, japonyaya gittinmi de konusuyorsun? Vietnam da yoldan gecen herhangi bir kanina para ver seninle otele gelir, japonyada tokyo da 18 yasindaki kizlar yol kenarinda elinde tabelayla is tutuyor ve kanunen serbest cunki vergi veriyorlar. Din ile saglanacak ahlak hic olmasin daha iyi. Ahlak egitimle ve ekonomik refahla saglanir zorla degil. Tarladan cikmamis okuz buyuk sehir dersi veriyor

yanıt2
yanıt4
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Laik kafalar rezil ettiniz bizi…

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Başı açık olana neden hemen laiklik böyle bir şey diyorsunuz ki, şimdi biride gelse deseki ya bu başı örtülü kişiler hırsız veya sabah programlarında tren olmuşlar deseler ne diyeceksin, kimseyi kıyafetine göre yargılama.

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıd8v7n2kjrm:

Burası Türkiye Değil Adamların kendi Edeplerine Saygılı Helal olsun onlar. bacak. ve. kalça Göstermiyor ..!

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBALAT ÇİĞKÖFTE TARİHİ MARAŞ DONDURMASI MURAT USTA :

doğru nede olsa adamlar için önemli bir yer biz camiye türbeye çıplak girene bırak almamayı saldıran bir toplum isek milletin dini ritüellerine saygı göstermek zorumdayız bize yaparlarsa kızar ama bize serbest yok küsura bakmasınlar

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıEmre emre:

Evet Medeniyet Dediklerinde bile,Bu kadar medeniyet Yokmuş Demekki

Yorum Beğen12
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