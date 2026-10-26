Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

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Vietnam’a seyahat eden bir Türk turist ailesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hoi An Antik Kenti’ne giriş yapamadı. Aile, alanın manevi ve kültürel dokusuna uygun bulunmayan açık kıyafetleri nedeniyle kapıdaki görevliler tarafından geri çevrildi.

KIYAFET ZORUNLULUĞU SIKI ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Bölgedeki tapınak ve tarihi mekânlarda omuz ile dizleri örten kıyafet zorunluluğunun sıkı bir şekilde uygulandığı belirtildi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan turistlerin ancak şal veya örtüyle vücutlarını kapattıktan sonra içeri girebildiğini hatırlatarak ziyaretçileri yerel kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Haberler.com