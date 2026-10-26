Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TOFAŞ Bursa Fabrikası'nda düzenlenen K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada Ali Koç ile arasında geçen dikkat çekici bir görüşmeyi anlattı.

ALİ KOÇ'TAN GAZZE İÇİN AMBULANS DESTEĞİ

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Varank, daha önce bir Ford açılışında Ali Koç'tan ambulans desteği istediğini söyledi. Varank, Ali Koç ile arasında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Ford açılışında kendisine dedim ki 'Biz şu anda Gazze'ye yardım gönderebilmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bize oraya gönderilecek ambulanslar lazım. Bu konuda bize destek olabilir misin?' Aynen şu cümleyi kurdu. 'Devletimizin kaç tane ambulansa ihtiyacı varsa Gazze'ye göndermek için ben hepsini vermeye hazırım. Yeter ki devletimiz bana söylesin.'"

VARANK'TAN ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR

Ali Koç'un Gazze'ye yönelik yardım konusundaki yaklaşımını takdir eden Varank, bu tutumunun hakkını teslim etmek istediğini belirtti. Varank'ın açıklaması, Ali Koç'un ihtiyaç duyulacak ambulansların tamamını karşılamaya hazır olduğunu ortaya koyarken, ambulansların teslim edilip edilmediğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Haberler.com