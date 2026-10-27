Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı. İşleyen emniyete götürülürken yaptığı açıklamada, “Vatan emniyete götürülüyorum” ifadelerini kullandı.

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen’in gözaltına alındığı bildirildi. İşleyen, emniyete götürüldüğünü belirterek, “Vatanda emniyete götürülüyorum” dedi. Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

“EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYORUM” DEDİ

Sözcü’nün aktardığı bilgiye göre, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı. İşleyen emniyete götürülürken yaptığı açıklamada, “Vatanda emniyete götürülüyorum” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI GEREKÇESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

İşleyen’in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin haberin yayımlandığı sırada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.

Ağustos 2024'ten bu yana görevini sürdüren İşleyen, daha önce Milliyet, Demirören Medya, Hürriyet ve Halk TV bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı

Gözaltındaki Altınbaş'ın patronu için karar verildi
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon Kanunu, yürürlüğe girdi

TBMM'de kabul edilen fon kanununda yeni gelişme
Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı

Gazze için söyledikleri olay oldu
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

Karısından öyle bir şey istedi ki! Reddedilince dehşeti yaşattı
İsrail basını: İsrail, Brezilya ve Sırbistan'daki iki önemli müttefikini kaybetti

İki ülkedeki seçim, en çok Netanyahu'ya kaybettirdi: Tarihi hezimet
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Ünlü şarkıcıyı yeni tarzıyla tanımak oldukça zor!
ABD'de uçakta kaçırılma alarmı! United Airlines uçağı geri döndü

Yolcunun mesajı alarm verdirdi: Hostes gördü, uçağın rotası değişti
Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı

Ülkedeki kaosun bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı