Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü model Didem Soydan, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını açıkladı. 42 yaşındaki Soydan, yaptığı yatırımın arkasında sevdikleriyle bir arada yaşama hayalinin bulunduğunu söyledi. Satın aldığı araziyi yalnızca kendisi için düşünmediğini belirten ünlü model, yakınlarının ihtiyaç duyduklarında buraya kendi evlerini yapabileceklerini ifade etti.

  • Didem Soydan, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldı.
  • Soydan, araziyi sevdikleriyle birlikte yaşamak amacıyla aldığını açıkladı.
  • Soydan, yakınlarının ihtiyaç duyduklarında bu arazi üzerinde kendilerine ev yapabileceğini söyledi.

Didem Soydan, Trakya'da yaptığı gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. 20 dönümlük arazi satın alan ünlü model, bu kararının arkasında sevdikleriyle birlikte yaşama isteğinin bulunduğunu açıkladı.

TRAKYA'DAN 20 DÖNÜMLÜK ARAZİ SATIN ALDI

Ünlü model Didem Soydan, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken bir yatırımını anlattı. 42 yaşındaki Soydan, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını duyurdu. Ancak ünlü modelin bu yatırımının arkasındaki neden, alışılmış gayrimenkul yatırımlarından farklı çıktı. Soydan, araziyi yalnızca kendisi için değil, hayatındaki önemli insanlarla bir arada olabilmek amacıyla satın aldığını belirtti.

ARAZİYİ NEDEN ALDIĞINI AÇIKLADI

Sevdikleriyle aynı bölgede yaşama hayali kurduğunu anlatan Didem Soydan, satın aldığı arazinin bu isteğini gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğunu söyledi. Ünlü model, kararını şu sözlerle açıkladı: "Trakya'da sevdiklerimle birlikte yaşayabilmek için 20 dönümlük arazi aldım."

"SEVDİKLERİMİN EV KURABİLECEĞİ BİR YERLERİ OLSUN İSTEDİM"

Didem Soydan, satın aldığı araziden yakınlarının da yararlanmasını istediğini dile getirdi. Sevdiği insanların ihtiyaç duyduklarında kendilerine ait bir ev yapabilecekleri alanlarının bulunmasını önemsediğini belirten Soydan, düşüncesini şu ifadelerle anlattı: "Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi

Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

Karısından öyle bir şey istedi ki! Reddedilince dehşeti yaşattı
Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

Altınbaş'ın patronu için tutuklama talebi! Önceki gün teslim olmuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı

AK Partili başkanın paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler

8 dakikada maçı çevirdiler! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Ünlü şarkıcıyı yeni tarzıyla tanımak oldukça zor!
Filistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istedi

Böyle seçim vaadi görülmedi! İnsanlık dışı uygulamayla övündü
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi

Kulisleri hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı

Maçın ortasında hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni

2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

Futbolseverlerin derbiye yetişme telaşı bu görüntüyü ortaya çıkardı!