3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Winter Park kentinde düzenlenen çocuk futbol liginde yaşanan olay, 3 yaşındaki Nevada Pierre'in performansıyla başladı.

i9 Sports tarafından düzenlenen organizasyonda kendisinden iki yaş büyük çocuklarla mücadele eden Nevada, top sürme becerisi ve attığı gollerle dikkat çekti.

Ailesinin anlattığına göre küçük futbolcu, rakiplerinin topu almakta zorlanması nedeniyle bazı velilerin tepkisini çekti. Nevada'nın bir maçta 10 gol attığı da ailesi tarafından aktarıldı.

"FAZLA İYİ OYNADIĞI İÇİN POLİS ÇAĞIRDILAR"

23 Ekim'de ailesinin yayımladığı görüntülerde Nevada'nın rakiplerini geçerek gol attığı, ardından polis ekiplerinin sahaya geldiği görüldü. Küçük futbolcunun babası, yaşananlara tepki göstererek, "3 yaşındaki bir çocuk fazla iyi olduğu için polisi aradılar" dedi.

Nevada'nın annesi Martasia Griffin ise oğlunun yalnızca futbol oynadığını, buna rağmen diğer velilerin ve organizasyon yetkililerinin kendisini hedef aldığını savundu. Aile, Nevada'nın topu uzun süre ayağında tutması ve rakiplerinin topu alamaması nedeniyle şikâyet edildiğini belirtti.

KÜÇÜK FUTBOLCU LİGDEN ÇIKARILDI

Yaşanan tartışmanın ardından organizasyon yetkilileri aileden sahayı terk etmesini istedi. Nevada'nın ligdeki kaydının sonlandırıldığı ve ailesine katılım ücretinin iade edildiği bildirildi. Ancak olayın nedeni konusunda taraflar farklı açıklamalarda bulundu.

Organizasyon yetkililerinden biri, Nevada'nın çok yetenekli olduğunu kabul ederken diğer çocukları ittiğini ve ailesinin oyuncu değişikliklerine tepki gösterdiğini öne sürdü.

Yetkili, bütün çocukların eşit süre alabilmesi için Nevada'yı zaman zaman oyundan çıkardığını, ailesinin ise buna karşı çıktığını anlattı. Nevada'nın ailesi ise bu suçlamaları reddederek oğullarının yalnızca başarılı olduğu için cezalandırıldığını savundu.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Winter Park Polis Departmanı, olayın ardından polislerin vücut kameralarına yansıyan görüntüleri yayımladı. Emniyetin açıklamasına göre polis, çocuğun futbol yeteneği nedeniyle değil, lig yetkilileriyle ailesi arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine çağrıldı.

Polis, olayın adli değil, taraflar arasındaki bir anlaşmazlık olduğunu belirterek herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını açıkladı. Ayrıca ailenin zorla sahadan çıkarılmadığı, polislerle görüştükten sonra kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

ANNESİ: OĞLUM ARTIK ORAYA DÖNMEK İSTEMİYOR

Nevada'nın annesi Martasia Griffin, yaşananların oğlunu olumsuz etkilediğini söyledi. Küçük çocuğun futbol oynamaya devam etmek istediğini ancak aynı sahaya dönmek istemediğini anlatan anne, 3 yaşındaki bir çocuğun yanlış bir şey yaptığını düşünmesinin kendisini üzdüğünü ifade etti. Nevada'nın henüz 10 aylıkken top sürmeye başladığı ve babasıyla düzenli olarak antrenman yaptığı da öğrenildi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU NEVADA'YA DESTEK OLDU

Olayın ardından eski ABD Milli Takımı futbolcusu Eddie Johnson, Nevada'ya destek verdi. Johnson'ın, küçük futbolcuyu Orlando'daki futbol eğitim programına dahil etmeye hazırlandığı belirtildi. Nevada'nın ocak ayında bu programa katılmasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan i9 Sports yönetimi, aileyle iletişime geçildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Organizasyon, tüm taraflarla görüşülmeden kesin bir değerlendirme yapılmayacağını bildirdi.