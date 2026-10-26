Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çılgın Bediş'in Ayşegül'üydü! Şimdiki mesleğini duyan şaşırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çılgın Bediş'in Ayşegül'üydü! Şimdiki mesleğini duyan şaşırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

90'lı yılların unutulmaz dizisi Çılgın Bediş'te Ayşegül karakterini canlandıran Zeynep Kaçar, yıllar sonra bambaşka bir kariyerle karşımıza çıktı. Bir dönem televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden olan 54 yaşındaki oyuncu, şimdilerde yazdığı kitaplar ve tiyatro oyunlarıyla adından söz ettiriyor. Üstelik Kaçar, edebiyat alanında önemli ödüllerin de sahibi oldu.

  • Çılgın Bediş dizisinde Ayşegül karakterini canlandıran Zeynep Kaçar, 24 yaşındayken liseli bir genç kızı oynadı.
  • Zeynep Kaçar, 2000 yılında Tiyatro Boyalı Kuş'u, 2008 yılında Bab-ı Tiyatro'yu kurdu; oyunları ABD, İsveç ve Tayvan'da sahnelendi.
  • Kaçar, Kabuk ve Yalnız adlı romanları yazdı ve Yalnız romanıyla Attila İlhan ile Notre-Dame de Sion edebiyat ödüllerini kazandı.

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Kaçar, oyunculuğun ardından kariyerine farklı bir yön verdi. 54 yaşındaki Kaçar, artık yalnızca oyunculuğuyla değil, yazdığı romanlar ve kazandığı edebiyat ödülleriyle de  tanınıyor.

24 YAŞINDA LİSELİ KIZI CANLANDIRMIŞTI

1996 yılında yayın hayatına başlayan Çılgın Bediş, dönemin en sevilen gençlik dizileri arasında yer alıyordu. Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu yapımda Cenk Torun, Çiçek Dilligil ve Selahattin Taşdöğen gibi isimler de rol alıyordu. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri ise Zeynep Kaçar'ın hayat verdiği Ayşegül olmuştu. Kaçar, o dönem 24 yaşında olmasına rağmen liseli bir genç kızı canlandırıyordu. Oyuncunun performansı, dizinin hafızalarda kalan karakterleri arasında yer edinmesini sağladı.

ÇILGIN BEDİŞ'TEN SONRA BİRÇOK DİZİDE OYNADI

Zeynep Kaçar, Çılgın Bediş'in ardından oyunculuk kariyerine devam etti. Binbir Gece, Gümüş, Hanımın Çiftliği, Tatlı Hayat ve Ayrılsak da Beraberiz gibi sevilen yapımlarda kamera karşısına geçti. Ancak ilerleyen yıllarda televizyon dizilerinde daha az görünmeye başladı. Bir dönemin tanınan oyuncusunun ekranlardan uzaklaşmasının ardından ne yaptığı merak edilirken, Kaçar'ın kariyerine bambaşka bir alanda devam ettiği ortaya çıktı.

OYUNCULUĞUN YANINA YAZARLIĞI EKLEDİ

Zeynep Kaçar, televizyon kariyerinin ardından tiyatro ve edebiyat çalışmalarına ağırlık verdi. Oyunculuğu tamamen bırakmayan sanatçı, 2000 yılında Tiyatro Boyalı Kuş'u, 2008 yılında ise Bab-ı Tiyatro'yu kurdu. Tiyatro sahnesinde yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen ve oyun yazarı olarak da çalışmalar yürüttü. Kaçar'ın kaleme aldığı oyunlar Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsveç ve Tayvan'da da sahnelendi. Böylece Çılgın Bediş'in Ayşegül'ü, televizyon kariyerinin ardından uluslararası tiyatro sahnesinde de eserleriyle yer aldı. Zeynep Kaçar'ın kariyerindeki değişim tiyatroyla sınırlı kalmadı. Yazarlığa da yönelen Kaçar, Kabuk ve Yalnız adlı romanlarını okurlarla buluşturdu. Yalnız romanıyla Attila İlhan ve Notre-Dame de Sion edebiyat ödüllerini kazandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Ünlü dizinin oyuncusu Karadağ'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
ABD'de kuş gribi alarmı: 1 milyon tavuk itlaf edildi

Yüz binlercesi itlaf edildi: Yumurta zammı kapıda

Gölcük'te MHP’li belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP'yi yasa boğan ölüm: Meclis üyesi silahlı kavgada hayatını kaybetti
Mutfak parasıyla işe başladı! Şimdi 40'tan fazla kadına iş veriyor

1 kilo kıymayla başladı! Şimdi 40'tan fazla kadına iş veriyor
Siirt'te petrol sahasında yangın

Türkiye'nin önemli petrol merkezinde korkutan görüntüler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler

Bombayı patlattı: Satın almak için...