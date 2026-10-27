İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

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İbrahim Tatlıses, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi kızı Elif Ada’yla birlikte RAMS Park’ta takip etti. Ünlü türkücü, “Bugün kızım için RAMS Park’tayım, altın ufağım ne derse o olur” dedi.

BABA-KIZ RAMS PARK’TA

İbrahim Tatlıses, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kızı Elif Ada’yla stada gitti.

ELİF ADA, AYŞEGÜL YILDIZ’IN KIZI

İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evli kaldı. Bu evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. Tatlıses, derbi heyecanını bu kez kızıyla birlikte yaşadı.

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