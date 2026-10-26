Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

TRİBÜNLERDE TANIDIK BİR İSİM

Saat 21.30’da başlayacak bu kritik karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı.

KERİM RAHMİ KOÇ RAMS PARK'TA

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, dev derbiyi yerinde takip etmek üzere RAMS Park’a geldi. Deplasman tribününde sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte yerini alan Kerim Rahmi Koç, zorlu maç öncesinde takımına tribünden destek verdi.

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