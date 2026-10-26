Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Partili Rumeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş nişanlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Partili Rumeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş nişanlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meclisin en genç milletvekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş nişanlandı. Çift, nişanlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Kumaş, hayatını birleştirmeye hazırlandığı Kadak ile gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

  • AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM'nin en genç milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş nişanlandı.
  • Nişanlanan çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Ak Parti'de iki genç siyasetçi evlilik yolunda ilk adımı attı. Meclisin en genç milletvekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Samsun AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş nişanlandı. Çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek mutluluklarını onunla da paylaştı.

AK PARTİLİ İKİ İSİM NİŞANLANDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş'tan mutlu haber geldi. Bir süredir evlilik hazırlığında olan çiftin nişanlandığı açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin en genç milletvekili Rumeysa Kadak, Orhan Murat Kumaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden çift, bu özel günlerinde kendilerini kabul eden Erdoğan'a teşekkür etti.

"HAYAT YOLCULUĞUNU BİRLİKTE SÜRDÜRMEK İSTEDİĞİM..."

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, nişanlısı AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları ziyareti şu sözlerle anlattı: "Bismillahirrahmanirrahim. Hayat yolculuğunu birlikte sürdürmek istediğim kıymetli nişanlım Rumeysa Hanım ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Bu anlamlı günümüzde bizleri nazik kabulleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli teveccühleri ve samimi ilgileri dolayısıyla şükranlarımızı arz ederiz."

Kaynak: Haberler.com
İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar

İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence! Sınırları aştılar
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
Vadi İstanbul otoparkında selin ardından bu görüntüler kaldı! Milyonluk çamura bulandı

Vadi İstanbul otoparkında selin ardından geriye bu görüntüler kaldı
Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşüp öldü! Korkunç son kamerada
38 yıl sonra bir ilk! Netanyahu'nun geleceği yarın kurulacak sandıkta belirlenecek

38 yıl sonra bir ilk! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta
Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kişi, genç kızı böyle korkuttu

Genç kızı "İnşallah karım olursun" diyerek böyle taciz etti
20 dönümlük tarlada korkutan olay! Dev yarıklar oluştu

20 dönümlük tarlada korkutan olay
Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi

Hepsi Türkiye'ye getirildi! Şimdi hesap vakti
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Yayına damga vuran an! Konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu