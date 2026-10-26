AK Partili Rumeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş nişanlandı

Ak Parti'de iki genç siyasetçi evlilik yolunda ilk adımı attı. Meclisin en genç milletvekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Samsun AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş nişanlandı. Çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek mutluluklarını onunla da paylaştı.

AK PARTİLİ İKİ İSİM NİŞANLANDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş'tan mutlu haber geldi. Bir süredir evlilik hazırlığında olan çiftin nişanlandığı açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin en genç milletvekili Rumeysa Kadak, Orhan Murat Kumaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden çift, bu özel günlerinde kendilerini kabul eden Erdoğan'a teşekkür etti.

"HAYAT YOLCULUĞUNU BİRLİKTE SÜRDÜRMEK İSTEDİĞİM..."

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, nişanlısı AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları ziyareti şu sözlerle anlattı: "Bismillahirrahmanirrahim. Hayat yolculuğunu birlikte sürdürmek istediğim kıymetli nişanlım Rumeysa Hanım ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Bu anlamlı günümüzde bizleri nazik kabulleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli teveccühleri ve samimi ilgileri dolayısıyla şükranlarımızı arz ederiz."

Kaynak: Haberler.com