Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tacettinveli Mahallesi İyiler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavgada, M.M.S. (15) bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.M.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. M.M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı