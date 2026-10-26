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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ilk saniyelerinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev Galatasaray- Fenerbahçe derbisi büyük bir kıvılcımla başladı. 

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ORTALIK KARIŞTI

Mücadelenin henüz 20. saniyesinde yaşanan olay sahadaki tansiyonu bir anda yükseltti. Santradan hemen sonra gelişen hava topu mücadelesinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi. 

DİĞER FUTBOLCULAR DA OLAYA DAHİL OLDU

İkili arasında yaşanan fiziksel temasın ardından başlayan sert tartışma kısa sürede büyüdü. Sahadaki diğer futbolcuların da olaya dahil olmasıyla birlikte saha içinde arbede yaşandı ve gerginlik tavan yaptı.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSEZAİ KUŞ:

lukako ülkemizi tanıyor kırmızı kart yiyip farkı görmeden kurtulmak istiyor sonrada hakem kötü diyecekler, mahalle takımına fb forması giydiren yönetim

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ruslara laf atıp sonra sulh çubuğu tüttürmüşmüş ruslar uçak olayından sonra suriyede askerlerimizi bombalayıp şehit ettiler efelenmelerinin bedelini mehmetcikler ödedi bunlarda vicdan micdan sorumluluk duygusu yok.

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Haber YorumlarıOktay Tuna:

omuydu türkiyeye gol atınca şampiyon olmuş gibi sevinen

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