Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev Galatasaray- Fenerbahçe derbisi büyük bir kıvılcımla başladı.

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ORTALIK KARIŞTI

Mücadelenin henüz 20. saniyesinde yaşanan olay sahadaki tansiyonu bir anda yükseltti. Santradan hemen sonra gelişen hava topu mücadelesinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi.

DİĞER FUTBOLCULAR DA OLAYA DAHİL OLDU

İkili arasında yaşanan fiziksel temasın ardından başlayan sert tartışma kısa sürede büyüdü. Sahadaki diğer futbolcuların da olaya dahil olmasıyla birlikte saha içinde arbede yaşandı ve gerginlik tavan yaptı.