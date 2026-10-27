Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

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Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Tyson’ın Türkiye’ye gelişi, Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde rol alacağı yönündeki söylentileri yeniden hareketlendirdi.

POLAT YAĞCI’NIN MÜJDESİ MERAK UYANDIRMIŞTI

Yapımcı Polat Yağcı, 7 Ekim’de dizinin 13. bölümü için dünya çapında tanınan bir ismin konuk olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, sürpriz konuğun Mike Tyson olabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Buğra Gülsoy ile Eda Ece’nin başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, farklı dönemlerden tanınmış oyuncuları aynı yapımda buluşturmasıyla dikkat çekiyor. Dizide daha önce Doktorlar oyuncuları Kutsi ve Yasemin Ergene, Kavak Yelleri oyuncuları Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç ve Ajda Pekkan konuk olmuştu.

HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAĞI MERAK KONUSU

İstanbul’a gelen Tyson’ın dizide hangi bölümde izleyici karşısına çıkacağı ve nasıl bir karakteri canlandıracağı henüz netleşmedi. Ünlü boksörün, Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Mehmet Aydınoğlu’nun Amerika’dan gelen arkadaşını oynayacağı da konuşulanlar arasında.