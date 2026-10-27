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Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

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Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Maç sonu yaşanan olaylarda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde görev yapan bir polisi ittiği ve tartışma yaşadığı görüldü.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği dev derbinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içi adeta karıştı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra maç sonunda dikkat çeken bir olay daha meydana geldi.

POLİS EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Karşılaşmanın bitimiyle yükselen tansiyonu düşürmek ve olayları yatıştırmak üzere sahada görev yapan Spor Şube Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri oyunculara müdahalede bulundu. 

MERT HAKAN YANDAŞ TARTIŞMA YAŞADI

Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği, diğer bir polis memuruyla da hararetli bir şekilde tartışma yaşadığı görüldü. Derbi sonrası yaşanan arbede ve gergin anlar güçlükle kontrol altına alındı.

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