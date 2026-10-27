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Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

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Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı
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Kayseri'de daha bir gün önce kiralanan çiçekçi dükkanı, motosikletlerle gelen 4 kişi tarafından tüfeklerle kurşunlandı. Şüphelilerin saldırıdan önce iş yeri sahibinin yanına giderek dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Saldırının ardından motosikletlerle kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir çiçekçi dükkanı, 2 motosikletle gelen 4 şahıs tarafından tüfeklerle kurşunlandı. Şahısların dükkanı kurşunlamadan önce iş yeri sahibinin yanına gelerek, dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

DAHA DÜN DÜN KİRALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, dün kiralandığı öğrenilen çiçekçi dükkanı motosikletlerle gelen 4 şahıs tarafından tüfeklerle kurşunlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

ÖNCE UYARMIŞLAR

Öte yandan, dükkanın dün kiralandığı ve şüphelilerin kurşunlamadan önce dükkana gelerek, iş yeri sahibine kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Ekipler olay sonrası kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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