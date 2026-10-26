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Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti

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Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti Haber Videosunu İzle
Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti
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İstanbul’un karmaşasından uzaklaşıp Sapanca’ya yerleşen oyuncu Furkan Kızılay, bölgede yaşanan bir trafik kazasında örnek davranış sergiledi. Motosikletiyle kaza geçiren ve hafif şekilde yaralanan genç kızın yardımına ilk koşan isim Kızılay oldu. Olay anında yaralının yanından bir an olsun ayrılmayan ünlü oyuncu, genç kızı sakinleştirerek sağlık ekipleri gelene kadar başında nöbet tuttu.

İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak Sakarya’nın Sapanca ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Furkan Kızılay, bölgede yaşanan bir trafik kazasında sergilediği duyarlı tutumla takdir topladı. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle tanınan Kızılay, yolda seyir halindeyken bir motosikletin kaza yaptığını fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR YANINDAN AYRILMADI

Motosikletten düşerek hafif şekilde yaralanan genç kızı gören ünlü oyuncu, durumu fark eder etmez hemen yardımına koştu. Çevredekilerin de toplandığı olay yerinde yaralı genç kızın yanına çöken Kızılay, ambulans ekipleri adrese ulaşana kadar genç kızı sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapmasına kadar yaralının başından ayrılmayan Furkan Kızılay’ın bu örnek davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Hafif yaralanan genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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