Kaza yapan motosikletli kızın imdadına Furkan Kızılay yetişti

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İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak Sakarya’nın Sapanca ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Furkan Kızılay, bölgede yaşanan bir trafik kazasında sergilediği duyarlı tutumla takdir topladı. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle tanınan Kızılay, yolda seyir halindeyken bir motosikletin kaza yaptığını fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR YANINDAN AYRILMADI

Motosikletten düşerek hafif şekilde yaralanan genç kızı gören ünlü oyuncu, durumu fark eder etmez hemen yardımına koştu. Çevredekilerin de toplandığı olay yerinde yaralı genç kızın yanına çöken Kızılay, ambulans ekipleri adrese ulaşana kadar genç kızı sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapmasına kadar yaralının başından ayrılmayan Furkan Kızılay’ın bu örnek davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Hafif yaralanan genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.