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İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başkan adaylarından Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun genel kurul sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkan Adayı Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında genel kurulda kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.
  • İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerindeki 128. Olağan Genel Kurulu'nda Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçların ve keyfî tutuklama kararı veren sulh ceza hakimlerinin kararlarını izleyip raporladıklarını söyledi.
  • İstanbul Barosu seçimini 9 bin 686 oyla Ümit Kocasakal kazanırken, Kanadoğlu 2 bin 543 oy aldı.

İstanbul Barosu'nun olaylara sahne olan 128. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yargıdan yeni bir adım geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başkan adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Karara, genel kurul sırasında sarf edilen sözler gerekçe gösterildi.

GENEL KURULDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlediği 128. Olağan Genel Kurulu'nun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, genel kurulda konuşma yapan Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın gerekçesi olarak Kanadoğlu'nun genel kurul sırasında kullandığı ifadeler gösterildi. Başsavcılık, söz konusu ifadelerin yalnızca içeriğini değil, söylendiği bağlamı da dikkate alarak soruşturma kararı aldı.

KANADOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Barosu’nda Avukat Hakları Grubu adına başkanlık için yarışan Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, konuşmasında şunları söylemişti: “Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfî tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz. Bu kararlarınızı raporluyoruz. Bu yargıçlar ve savcılar, ‘Ben yasaya uymayacağım, ben avukata ve yurttaşa eziyet çektireceğim ve bundan da hiçbir sorumluluk taşımayacağım’ diye düşünüyorlarsa, bilsinler ki iki elimiz yakalarında olacak." Avukat Hakları Grubu (AHG) adayı Osman Korkut Kanadoğlu 2 bin 543 oy almıştı. İstanbul İstanbul Barosu seçimini kazanan isim ise 9 bin 686 oyla Ümit Kocasakal olmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıyüksel altun:

doğruları söylemiş, birilerinin işine gelmemiş.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Zaten bu ülkede doğru söylemek suç

yanıt11
yanıt4
Haber YorumlarıMehmet Ali Karatay:

keser döner sap döner gün gelir hesap döner

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Ne çabuk unuttular 25 yıldır iktidar yüzü görmüyorlar . Bir tek onlarmı kayıt ediyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıAhmet Kaya:

Adam dogru söylüyor anlayan anlamayana anlatsın...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

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