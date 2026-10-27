5 can alan hortumun ardından korkunç manzara

5 can alan hortumun ardından korkunç manzaraGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin ardından şantiye alanındaki yıkım görüntülendi. Gece saatlerinde çekilen fotoğraflarda konteynerlerin paramparça olduğu, dev vincin devrildiği ve inşaat malzemelerinin etrafa savrulduğu görüldü.
- Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir site inşaatında meydana gelen hortumda 5 işçi hayatını kaybetti.
- Şantiyedeki işçi konteynerlerinin büyük bölümü parçalandı, duvar ve çatı panelleri çevreye dağıldı.
- İnşaat alanında kullanılan büyük bir vinç devrildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin ardından şantiye alanında oluşan yıkım görüntülendi. Gece saatlerinde çekilen fotoğraflarda, işçilerin kaldığı konteynerlerin parçalandığı, metal aksamların eğilip büküldüğü ve yapı malzemelerinin etrafa savrulduğu görüldü.
KONTEYNERLERDEN GERİYE ENKAZ KALDI
Kepez ilçesindeki bir site inşaatında meydana gelen hortumun yol açtığı hasar, olay yerinden gelen görüntülerle gözler önüne serildi. Şantiye alanında bulunan konteynerlerin büyük bölümünün parçalandığı, duvar ve çatı panellerinin yerlerinden koparak çevreye dağıldığı görüldü.
Fotoğraflarda konteynerlerden birinin metal iskeletinin ayakta kaldığı, çevresindeki yapı parçalarının ise enkaz hâline geldiği dikkat çekti. Şantiye alanındaki malzemelerin de hortumun etkisiyle etrafa saçıldığı görüldü.
DEV VİNÇ YERE DEVRİLDİ
Olay yerinden çekilen diğer görüntülerde, inşaat alanında kullanılan büyük bir vincin devrildiği görüldü. Vincin uzun metal gövdesinin şantiye zeminine uzandığı, çevresinde inşaat malzemelerinin bulunduğu dikkat çekti.