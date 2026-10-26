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Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu

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Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
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Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy şirketleriyle ilgili yeni karar alındı. İki şirketin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Her iki şirketin de olağanüstü tasfiye dışındaki tüm diğer fonları da İş ve Ziraat'e devredildi.

  • Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca geçici olarak durdurdu.
  • İki şirketin kurucusu olduğu ve 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararlarıyla tasfiyesine hükmedilenler dışındaki yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesine karar verildi.
  • Tera fonlarının tasfiyesinde Türkiye İş Bankası, Pusula Portföy fonlarının tasfiye sürecinde ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Fon soruşturması kapsamında gelişmeler peş peşe yaşanırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni kararlara imza attı. SPK'nın yayımladığı son bültende, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'yi yakından ilgilendiren detaylar yer aldı.

TERA VE PUSULA'NIN FAALİYETLERİ İÇİN GEÇİCİ DURDURMA KARARI

Karara göre, iki şirketin de sermaye piyasası faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca geçici olarak durduruldu.

İki şirketin kurucusu olduğu ve 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararlarıyla tasfiyesine hükmedilenler dışındaki yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının da tasfiyesi kararlaştırıldı.

İŞ BANKASI VE ZİRAAT GÖREVLENDİRİLDİ

Fonların tasfiyesi için de SPK iki bankayı görevlendirdi. Türkiye İş Bankası, Tera fonlarının tasfiyesinde görevli olacak. Ziraat Bankası ise Pusula Portföy fonlarının tasfiye sürecini yürütecek Böylece daha önce tasfiye kararı alınan fonların dışındaki fonlar için de tasfiye süreci başlatılmış oldu.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026 tarihinde Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün de aralarında bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiyesini kararlaştırmıştı. Kurul, söz konusu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesi için Tera Portföy'de Türkiye İş Bankası'nı, Pusula Portföy'ün de aralarında bulunduğu diğer altı şirkette ise Ziraat Bankası'nı yetkilendirmişti.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHeisenberg:

paraları verin paraları hikayeyi bırakın

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Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

bunlar işlem yaparken nerdeydiniz denetim yokmu

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Haber Yorumlarımehmetkaya6464:

bulss faliyetleri açıldımı

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Haber Yorumlarımusa yıldırım:

çok geç kalınmış bir karar dip fiyatlanma oldu hisselerde bu fon patlaması günü neden olmadı kime sormak lazım alan alacani aldı neden bugün

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hepsi birden akbaba gibi üşüştü bu memleket buna dayanamadı öyle tatlıki kestane balı manda kaymağı insanın bırakıp gidesi gelmiyor.

yanıt2
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