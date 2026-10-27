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İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

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İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı. Derbilerde 2'de 0 yapılmasının önemli olmadığını ifade eden İsmail Kartal, "Bu ligde derbi kazanmadan da şampiyon olunuyor. Daha önce olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Hedefimizden bir sapma yok" dedi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenildi.
  • İsmail Kartal, ilk yarıda takımın istediği oyunu oynayamadığını ve ikinci yarıda daha iyi mücadele ettiğini söyledi.
  • Kartal, bu ligde derbi kazanmadan da şampiyon olunabildiğini ve hedeflerinden sapma olmadığını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Çok fazla bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk devre bize yakışmayan oyun oynadık. İkinci devre toparladık ve golü bulduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetle maçı bitirdik. Nedenlerini kendi içimizde değerlendireceğiz. Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz." dedi. 

"BU KADARINI BAŞARABİLDİK"

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Maalesef biz ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık. Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı. 

"DERBİ KAZANMADAN DA ŞAMPİYON OLUNUYOR"

Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası ilginç bir yorumda bulunan İsmail Kartal, "Bu ligde derbi kazanmadan da şampiyon olunuyor. Daha önce olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Hedefimizden bir sapma yok." açıklamasında bulundu. 

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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

aman yarabbim kafayı yedirecek millete bu

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Haber YorumlarıMustafa cahit:

git kardeşim ne olur git.

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Haber Yorumlarıvedat cici:

bence fenere laik hoca ikincilik garanti

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bu adamın cidden sorunları var konuştuğu her şey tutarsız iyi ki besiktasliyim

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Eziklik böyle biyşey işte fenevin ruhunda var

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Haber Yorumlarımurat kaya:

İlk yarı şutun yok, ikinci yarı fena değildi fb ama yetmedi,

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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