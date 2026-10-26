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Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde

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Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünlerden gelen bir görüntü dikkat çekti. Galatasaray forması giyen bir baba, Fenerbahçe formasıyla maçı izleyen küçük kızıyla birlikte kameralara yansıdı. Baba ile kızının gülümseten anları, ezeli rekabetin en güzel görüntülerinden biri oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Dev derbinin heyecanı sahada yaşanırken tribünlerde de dikkat çeken anlar vardı.

BABA GALATASARAYLI, KIZI FENERBAHÇELİ

Karşılaşmayı tribünden takip eden Galatasaraylı bir baba ile Fenerbahçeli küçük kızı, yayın kameralarına yansıdı. Sarı-kırmızılı forma giyen babanın, sarı-lacivertli formasıyla yanında oturan kızına sevgiyle yaklaştığı görüldü. Küçük kızın babasına gülümseyerek karşılık verdiği anlar, derbinin en sıcak görüntülerinden birini oluşturdu.

EZELİ REKABETİN EN GÜZEL KARESİ

Sahada iki ezeli rakip galibiyet için mücadele ederken tribündeki baba-kızın farklı takımları desteklemelerine rağmen birlikte maçın heyecanını yaşamaları dikkat çekti. Galatasaraylı baba ile Fenerbahçeli kızının görüntüsü, futbol rekabetinin aile sevgisinin önüne geçmediğini bir kez daha gösterdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Aslında çok normal bir şey...ama buna bile hasret gider olduk... Kardeşliğe vesile olacak bir şey nasıl oluyor da düşmanlığa dönüşebiliyor

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