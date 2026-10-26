İsmail Kartal'a istifa çağrısı

İsmail Kartal'a istifa çağrısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı yoğun şekilde eleştirerek istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI
Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükselterek önemli bir avantaj elde etti.
İSMAİL KARTAL'A İSTİFA ÇAĞRISI
Mücadelenin ardından sarı-lacivertli cephede ise tansiyon yüksekti. Deplasmanda alınan mağlubiyet ve sergilenen oyun sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal’a sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı yoğun şekilde protesto ederek istifaya davet etti.