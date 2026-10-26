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İsmail Kartal'a istifa çağrısı

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İsmail Kartal'a istifa çağrısı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı yoğun şekilde eleştirerek istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. 

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükselterek önemli bir avantaj elde etti.

İSMAİL KARTAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli cephede ise tansiyon yüksekti. Deplasmanda alınan mağlubiyet ve sergilenen oyun sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal’a sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı yoğun şekilde protesto ederek istifaya davet etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFerhat Demirel:

Futbolcular beceriksiz ise adam ne yapsın....

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Haber Yorumları128547Ab&:

Bencede sakın göndermeyin hoca yi hahahahahahahahahq

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Haber YorumlarıMesut Çakar:

Aziz yıldırım biran önce bu başkanlığı bırakmalı aldığı forvetleri çocuk almaz kartalıda takımın başına koymaz…FB liliğine diyecek yok ama kulube ciddi zarar veriyor biran önce bırakmalı mayısı beklemeden:(:(:(

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Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Acilen istifa etti İsmail

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Haber Yorumlarıhaydar topçu:

İsmail Kartal gitse bu takım düzelmes devam etmesi gerekir

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Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Hakeme rağmen Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi Fenerbahçe'ye kırmızı kart veremedi 1 yarıda tek kale oynadı Galatasaray

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Haber Yorumlarıd6f2k8cb8s:

recep ilk yarının sonunda osimeni atması lazımdı görmedi bile

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