İsmail Kartal'a istifa çağrısı

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükselterek önemli bir avantaj elde etti.

İSMAİL KARTAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli cephede ise tansiyon yüksekti. Deplasmanda alınan mağlubiyet ve sergilenen oyun sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal’a sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı yoğun şekilde protesto ederek istifaya davet etti.