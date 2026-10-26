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Sarıgül soruşturmasında 3 kişi için daha tutuklama talebi

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Sarıgül soruşturmasında 3 kişi için daha tutuklama talebi
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İstanbul’da milyar Euro'luk kara para aklama iddialarıyla yürütülen “Sarıgül soruşturmasında” gözaltındaki 15 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Savcılık, 3 şüpheli için tutuklama, 5 şüpheli için ev hapsi, 6 şüpheli için ise yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri talep etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ise doğrudan serbest bırakıldı.

İstanbul’da kamuoyunda “Sarıgül soruşturması” olarak bilinen dosyada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi hakkındaki adli işlemlerde 3 şüpheli için tutuklama, 5 şüpheli için ev hapsi, 6 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata’nın doğrudan serbest bırakıldığı bildirildi.

3 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler hakkındaki nihai kararın mahkeme değerlendirmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

5 KİŞİ İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

6 KİŞİ İÇİN YURT DIŞI YASAĞI İSTENDİ

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz’in yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmaları istendi.

SERKAN KORKUTATA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata’nın doğrudan serbest bırakıldığı belirtildi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklandığı iddialarına dayanıyor. Soruşturma dosyasında 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale işlemi ve 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği iddiaları da bulunuyor. Ayrıca 1,5 milyon avroluk tekne satışı da soruşturma kapsamında incelenen işlemler arasında gösteriliyor.

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Elif Yeşil
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