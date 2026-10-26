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Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç

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Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç Haber Videosunu İzle
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
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Antalya'yı gece vakti şiddetli sağanak ve fırtına vurdu. Kaş, Kumluca ve Finike'de hayat durma noktasına gelirken, seralar ve yollar göle döndü. Tarım alanlarında ciddi zarar veren yağış ve fırtınanın görüntüleri korkuttu.

Antalya’nın Kaş, Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve fırtına, bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağış nedeniyle dere ve sulama kanalları taşarken, birçok mahalle ve cadde adeta göle döndü. Fırtına ile birleşen olumsuz hava koşulları bölge sakinlerine zor anlar yaşattı.

SERALARDA HASAR BÜYÜK

Afet en büyük darbeyi Türkiye’nin örtü altı tarım merkezi olan bölgedeki seralara vurdu. Sera alanını basan sel suları ve fırtınanın etkisiyle yırtılan naylonlar, sebze ve narenciye ürünlerine ciddi hasar verdi.

Selin ardından belediye, AFAD ve ekipler suların tahliyesi ve kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Hasar gören yollarda ve su basan evlerde temizlik çalışmaları devam ederken, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgedeki maddi zararın boyutunu belirlemek için saha taramalarına devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaner Avcı:

haaah tamam domates 150 olur yarın

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