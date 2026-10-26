Derbi öncesi bomba görüntü

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma öncesinde bir araya geldi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI BİRBİRİNE SARILDI

Galatasaray'da birlikte forma giyen Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesinde karşılaştı. İki futbolcu kısa süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar diledi. Ardından Abdülkerim ve Kerem'in sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Bir dönem aynı takımın başarısı için mücadele eden iki futbolcu, bu kez ezeli rakiplerin formalarıyla karşı karşıya gelecek. Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Aktürkoğlu'nun maç öncesindeki samimi buluşması, derbinin rekabet dolu atmosferinde dikkat çeken anlardan biri oldu.

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