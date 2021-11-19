GEDİK HABERLERİ

Gedik - Bugün
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÖNTER KAPALIÇARŞI ESNAFININ ULAŞIM SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ
Gedik - Dün
ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ "IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ" İSİMLİ KONGREDE SÖZEL BİLDİRİ SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ile birlikte hazırladığı "Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection" isimli bildirisini sözel sunum olarak "IV.
Gedik - Dün
Borsada günlük işlemler (1)
2,44 0,41 -24,13 Gedik Y.
Gedik - Dün
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,43 0,00 -24,44 Gedik Y.
Gedik - Dün
Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Gedik - 17.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,43 -0,82 -24,44 Gedik Y.
Gedik - 17.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,44 -0,41 -24,13 Gedik Y.
Gedik - 17.11.2021
İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Bekçi ile Postacı" minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
Gedik - 16.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,45 -6,13 -23,82 Gedik Y.
Gedik - 16.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,50 -4,21 -22,26 Gedik Y.
Gedik - 15.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,61 7,41 -18,84 Gedik Y.
Gedik - 15.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,52 3,70 -21,64 Gedik Y.
Gedik - 14.11.2021
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bize ne kadar görev verirse bu görevde inşallah milletimin hizmetkarıyım"
Gedik - 13.11.2021
Yatırımcı rehberi (8)
2,43 -1,62 -24,44 Gedik Y.
Gedik - 13.11.2021
Pamukova'da "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" ve "Diyabet Farkındalığı" etkinliği
Gedik - 12.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,43 -0,82 -24,44 Gedik Y.
Gedik - 12.11.2021
İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor
SAPAKPINAR BETON YOLUNDA V KANAL YAPIMI İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yol ise beton yol haline getirildi.
Gedik - 12.11.2021
Atatürk "Bir Nefes" başlıklı konserle anıldı
İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 10 Kasım akşamı Gedik Filarmoni Orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına "Bir Nefes" başlıklı konser verdi.
Gedik - 12.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,41 -1,63 -25,06 Gedik Y.
Gedik - 11.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,40 -0,41 -25,37 Gedik Y.
Gedik - 10.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,41 1,26 -25,06 Gedik Y.
Gedik - 10.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,42 1,68 -24,75 Gedik Y.
Gedik - 09.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,38 -5,18 -25,99 Gedik Y.
Gedik - 09.11.2021
Vali Aziz Yıldırım'ın Katılımıyla Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Görevli Polis Memuru Caner Gedik, okullarımızda alınan trafik güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.
Gedik - 09.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,48 -1,20 -22,88 Gedik Y.
Gedik - 08.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,51 1,62 -21,95 Gedik Y.
Gedik - 08.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,49 0,81 -22,57 Gedik Y.
Gedik - 07.11.2021
Başkan Seçer: "Dil, Din, Mezhep, Meşrep Ayrımı Yapmaksızın Hizmet Eden Bir Belediye Başkanıyım"
Gedik - 07.11.2021
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Bilal CağlarZiraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Aykut Gedik, Halil İbrahim Yücel, Camejo, Muhammed Ertuğrul)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi,...
Gedik - 07.11.2021
Yeşilyurt'ta "Siz değerlendiriyorsunuz" projesi ödül töreninde duygusal anlar yaşandı
Gedik - 05.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,47 -4,63 -23,19 Gedik Y.