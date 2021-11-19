GEDİK HABERLERİ

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Gedik Haberleri

Gedik haber, Gedik son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Gedik: Gökçekli, siyasi partileri ziyaret ettiGedik - Bugün

Gökçekli, siyasi partileri ziyaret etti

Gedik: MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÖNTER KAPALIÇARŞI ESNAFININ ULAŞIM SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZGedik - Bugün

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÖNTER KAPALIÇARŞI ESNAFININ ULAŞIM SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Gedik - Dün
ÖĞR. GÖR. AMİNE ATAÇ "IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ" İSİMLİ KONGREDE SÖZEL BİLDİRİ SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Amine Ataç, Beslenme ve Diyetetik Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı ile birlikte hazırladığı "Rehabilitation and Nutrition After Covid-19 Infection" isimli bildirisini sözel sunum olarak "IV.
Gedik - Dün
Borsada günlük işlemler (1)
2,44 0,41 -24,13 Gedik Y.
Gedik - Dün
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,43 0,00 -24,44 Gedik Y.
Gedik - Dün
Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Gedik - 17.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,43 -0,82 -24,44 Gedik Y.
Gedik: Keşan'ın Kurtuluşu Dolu Dolu bir programla kutlanacakGedik - 17.11.2021

Keşan'ın Kurtuluşu Dolu Dolu bir programla kutlanacak

Gedik: Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Vahşet Tanrısı'nı SahnelediGedik - 17.11.2021

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Vahşet Tanrısı'nı Sahneledi

Gedik - 17.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,44 -0,41 -24,13 Gedik Y.
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÖNTER KAPALIÇARŞI ESNAFININ ULAŞIM SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ
Gedik: İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Bekçi ile Postacı' minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyorGedik - 17.11.2021

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Bekçi ile Postacı" minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

Gedik: Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1)Gedik - 17.11.2021

Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1)

Gedik: Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talipGedik - 17.11.2021

Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip

Gedik: Gedik Piliç 2022 hedeflerini belirlediGedik - 17.11.2021

Gedik Piliç 2022 hedeflerini belirledi

Gedik - 16.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,45 -6,13 -23,82 Gedik Y.
Gedik - 16.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,50 -4,21 -22,26 Gedik Y.
Gedik - 15.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,61 7,41 -18,84 Gedik Y.
Gedik: Son dakika haber | Çocuklar satranç turnuvasında ter döktüGedik - 15.11.2021

Son dakika haber | Çocuklar satranç turnuvasında ter döktü

Gedik - 15.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,52 3,70 -21,64 Gedik Y.
Gedik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldiGedik - 15.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi

Gedik: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millet bize ne kadar görev verirse bu görevde inşallah milletimin hizmetkarıyım'Gedik - 14.11.2021

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bize ne kadar görev verirse bu görevde inşallah milletimin hizmetkarıyım"

Gedik: TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 1Bayburt Özel İdare: 1Gedik - 14.11.2021

TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 1Bayburt Özel İdare: 1

Gedik: Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandıGedik - 14.11.2021

Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Gedik - 13.11.2021
Yatırımcı rehberi (8)
2,43 -1,62 -24,44 Gedik Y.
Gedik: Pamukova'da 'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele' ve 'Diyabet Farkındalığı' etkinliğiGedik - 13.11.2021

Pamukova'da "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" ve "Diyabet Farkındalığı" etkinliği

Gedik - 12.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,43 -0,82 -24,44 Gedik Y.
Gedik - 12.11.2021
İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor
SAPAKPINAR BETON YOLUNDA V KANAL YAPIMI İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yol ise beton yol haline getirildi.
Gedik - 12.11.2021
Atatürk "Bir Nefes" başlıklı konserle anıldı
İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 10 Kasım akşamı Gedik Filarmoni Orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına "Bir Nefes" başlıklı konser verdi.
Gedik: 'Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi' GerçekleştirildiGedik - 12.11.2021

"Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi" Gerçekleştirildi

Gedik: Bal rekoltesi her yıl düşüyorGedik - 12.11.2021

Bal rekoltesi her yıl düşüyor

Gedik - 12.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,41 -1,63 -25,06 Gedik Y.
Gedik - 11.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,40 -0,41 -25,37 Gedik Y.
Gedik: İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyorGedik - 11.11.2021

İzmit köy yollarında üstyapıyla ulaşımda konfor sağlanıyor

Gedik - 10.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,41 1,26 -25,06 Gedik Y.
Gedik: 'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk'Gedik - 10.11.2021

'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk'

Gedik: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1Gedik - 10.11.2021

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Hekimoğlu Trabzon: 1

Gedik - 10.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,42 1,68 -24,75 Gedik Y.
Gedik - 09.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,38 -5,18 -25,99 Gedik Y.
Gedik - 09.11.2021
Vali Aziz Yıldırım'ın Katılımıyla Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Görevli Polis Memuru Caner Gedik, okullarımızda alınan trafik güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.
Gedik - 09.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,48 -1,20 -22,88 Gedik Y.
Gedik: ANKARA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ KADIN LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİGedik - 09.11.2021

ANKARA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ KADIN LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gedik - 08.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,51 1,62 -21,95 Gedik Y.
Gedik - 08.11.2021
Borsada günün ilk yarısı (1)
2,49 0,81 -22,57 Gedik Y.
Gedik: Van'da geliştirilen meyve sebze kurutma cihazının seri üretimine başlandıGedik - 08.11.2021

Van'da geliştirilen meyve sebze kurutma cihazının seri üretimine başlandı

Gedik: Muhtarların taleplerini dinledilerGedik - 08.11.2021

Muhtarların taleplerini dinlediler

Gedik: Başkan Seçer: 'Dil, Din, Mezhep, Meşrep Ayrımı Yapmaksızın Hizmet Eden Bir Belediye Başkanıyım'Gedik - 07.11.2021

Başkan Seçer: "Dil, Din, Mezhep, Meşrep Ayrımı Yapmaksızın Hizmet Eden Bir Belediye Başkanıyım"

Gedik - 07.11.2021
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Bilal CağlarZiraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Aykut Gedik, Halil İbrahim Yücel, Camejo, Muhammed Ertuğrul)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi,...
Gedik: Yeşilyurt'ta 'Siz değerlendiriyorsunuz' projesi ödül töreninde duygusal anlar yaşandıGedik - 07.11.2021

Yeşilyurt'ta "Siz değerlendiriyorsunuz" projesi ödül töreninde duygusal anlar yaşandı

Gedik: Seçer: 'Herkesi kucaklayan yönetim anlayışı ile hizmet ediyoruz'Gedik - 07.11.2021

Seçer: "Herkesi kucaklayan yönetim anlayışı ile hizmet ediyoruz"

Gedik - 05.11.2021
Borsada günlük işlemler (1)
2,47 -4,63 -23,19 Gedik Y.
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Gedik Haberleri | Gedik Haber - Haberler - Gedik haberleri, son dakika gedik haber ve gelişmeleri burada. Gökçekli, siyasi partileri ziyaret etti.
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