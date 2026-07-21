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Borusan Otomotiv Motorsport'tan Misano'da podyum mücadelesi

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Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin dördüncü ayağında İtalya'nın Misano Pisti'nde mücadele etti. İlk yarışta Yağız Gedik ve Batı Yıldırım 10'uncu olurken, ikinci yarışta Thomas Rackl ve Gabriele Piana 4'üncülük elde etti. Ekip, bir sonraki yarış için hazırlıklara başladı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 Avrupa Serisi 2026 sezonunun dördüncü ayağında İtalya'nın Misano Pisti'nde mücadele etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki otomobille piste çıkan Borusan Otomotiv Motorsport, haftanın sonunda puanlar topladı.

Gerçekleştirilen ilk yarışta 11 kapı numaralı otomobille mücadele eden Yağız Gedik ve Batı Yıldırım ikilisi, istikrarlı performanslarıyla damalı bayrağı Silver kategorisinde 10'uncu, genel klasmanda ise 13'üncü sırada gördü.

Thomas Rackl ve Gabriele Piana da 12 kapı numaralı otomobilde yarıştı. İkili, yarış sırasında yaşanan temasın ardından ortaya çıkan mekanik problem nedeniyle mücadeleyi tamamlayamayarak yarış dışı kaldı.

Misano'daki ikinci yarışta ise Borusan Otomotiv Motorsport güçlü bir geri dönüş ortaya koydu. Thomas Rackl ve Gabriele Piana ikilisi, yarışın büyük bölümünde podyum mücadelesi verirken son bölüme kadar ilk üç sıra için iddiasını korudu.

Bitime iki tur kala güvenlik aracının piste girmesiyle farklar kapanırken, son turda bir sıra gerileyen ikili yarışı genel klasmanda dördüncü sırada tamamladı.

Yağız Gedik ve Batı Yıldırım da damalı bayrağı genel klasmanda 13'üncü sırada geçti.

Borusan Otomotiv Motorsport, bir sonraki yarış için hazırlıklarını sürdürüyor. GT4 Avrupa Serisi'nin beşinci ayağı, 18-20 Eylül'de Hollanda'daki Zandvoort Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Enes Ege
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