Haberler

Tuzla TEKMER, akıllı şehirler, yeşil ve mavi ekonomi vizyonunu anlattı

Tuzla TEKMER, akıllı şehirler, yeşil ve mavi ekonomi vizyonunu anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GEDİK Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Gelecek Zirvesi, teknoloji, eğitim ve girişimcilik liderlerini bir araya getirirken, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Başkanı Hakan Adem Doğan, yerel yönetim destekli teknoloji ekosistemlerinin önemini vurguladı.

GEDİK Eğitim Vakfı (GEV) tarafından düzenlenen Gelecek Zirvesi bu yıl teknoloji, eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında liderleri bir araya getirdi. Zirvenin ' Teknoloji ve Girişim Ekosistemi' oturumunda konuşan Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Adem Doğan, yerel yönetim destekli teknoloji ekosistemlerinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Doğan konuşmasında, Tuzla TEKMER'in Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan tek teknoloji merkezi olduğunun altını çizerek; yapay zeka, akıllı şehir teknolojileri, yeşil ve mavi ekonomi odaklı girişimleri destekleyen yeni vizyonu kamuoyu ile paylaştı.

'YEREL KALKINMANIN MERKEZİNDE TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ VAR'

Tuzla TEKMER'in son dönemde girişimcilik, araştırma-geliştirme ve üniversite–sanayi iş birliklerinde hızla büyüdüğünü vurgulayan Doğan, konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bugün dünyada sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yapay zeka, enerji dönüşümü, denizcilik teknolojileri ve veri odaklı şehir yönetimi var. Bizler de bu kapsamda Tuzla TEKMER'i sadece bir kuluçka merkezi değil, yerel kalkınmayı tetikleyen stratejik bir inovasyon üssü olarak konumlandırıyoruz."

Doğan ayrıca Tuzla bölgesinin Türkiye'nin en büyük gemi inşa kümelenmesine sahip olduğuna dikkat çekerek, Mavi Ekonomi girişimlerinin desteklenmesi, süper bilgisayar altyapısı, akademik iş birlikleri ve uluslararası programlarla yeni bir teknoloji koridoru oluşturulduğunu ifade etti.

ZİRVEYE YOĞUN İLGİ

MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleşen zirvede; 'Eğitimde Dönüşüm, Dijitalleşme, AI Temelli Üretim Süreçleri, Girişimcilik ve İstihdam, Sürdürülebilir Teknolojiler' başlıkları geniş katılımla tartışıldı. Tuzla TEKMER'in sunumu özellikle akıllı şehirler ve mavi ekonomi gündeminde sosyal medyada yüksek etkileşim aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title