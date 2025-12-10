Tuzla TEKMER, akıllı şehirler, yeşil ve mavi ekonomi vizyonunu anlattı

GEDİK Eğitim Vakfı (GEV) tarafından düzenlenen Gelecek Zirvesi bu yıl teknoloji, eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında liderleri bir araya getirdi. Zirvenin ' Teknoloji ve Girişim Ekosistemi' oturumunda konuşan Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Adem Doğan, yerel yönetim destekli teknoloji ekosistemlerinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Doğan konuşmasında, Tuzla TEKMER'in Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan tek teknoloji merkezi olduğunun altını çizerek; yapay zeka, akıllı şehir teknolojileri, yeşil ve mavi ekonomi odaklı girişimleri destekleyen yeni vizyonu kamuoyu ile paylaştı.

'YEREL KALKINMANIN MERKEZİNDE TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ VAR'

Tuzla TEKMER'in son dönemde girişimcilik, araştırma-geliştirme ve üniversite–sanayi iş birliklerinde hızla büyüdüğünü vurgulayan Doğan, konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bugün dünyada sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yapay zeka, enerji dönüşümü, denizcilik teknolojileri ve veri odaklı şehir yönetimi var. Bizler de bu kapsamda Tuzla TEKMER'i sadece bir kuluçka merkezi değil, yerel kalkınmayı tetikleyen stratejik bir inovasyon üssü olarak konumlandırıyoruz."

Doğan ayrıca Tuzla bölgesinin Türkiye'nin en büyük gemi inşa kümelenmesine sahip olduğuna dikkat çekerek, Mavi Ekonomi girişimlerinin desteklenmesi, süper bilgisayar altyapısı, akademik iş birlikleri ve uluslararası programlarla yeni bir teknoloji koridoru oluşturulduğunu ifade etti.

ZİRVEYE YOĞUN İLGİ

MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleşen zirvede; 'Eğitimde Dönüşüm, Dijitalleşme, AI Temelli Üretim Süreçleri, Girişimcilik ve İstihdam, Sürdürülebilir Teknolojiler' başlıkları geniş katılımla tartışıldı. Tuzla TEKMER'in sunumu özellikle akıllı şehirler ve mavi ekonomi gündeminde sosyal medyada yüksek etkileşim aldı.