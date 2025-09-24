Haberler

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yıldır birlikteliklerini sürdüren Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, Çırağan Sarayı'ndaki düğün töreninde uzun ilişkinin sırrını açıkladı. Göçer, saygı ve empatinin önemine dikkat çekerken Gedik, dengenin ilişkilerdeki belirleyici rolünü vurguladı.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, 18 yıldır sürdürdükleri birliktelikleriyle magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak öne çıkıyor. İkili, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda katıldıkları bir düğün öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten uzun ilişkinin sırrı

Göçer, ilişkilerde temel unsurun karşılıklı değer vermek olduğuna dikkat çekerek, "Saygı ve empati diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DENGE İLİŞKİLERİN ANAHTARI"

Gedik ise, uzun soluklu birlikteliklerde dengenin önemine vurgu yaparak, "İniş çıkışlarda herkes aynı anda inmiyor ya da çıkmıyor. Birbirini dengelemek, alma-verme dengesini korumak gerekir" diyerek uzun süreli ilişkinin sırrını açıkladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu

19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

Kalabalığın arasına daldı, başından vurdu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Erdoğan'a BM zirvesinde dikkat çeken telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor

Ölüm tehditleri alan Özcan Deniz'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.