Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, 18 yıldır sürdürdükleri birliktelikleriyle magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak öne çıkıyor. İkili, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda katıldıkları bir düğün öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göçer, ilişkilerde temel unsurun karşılıklı değer vermek olduğuna dikkat çekerek, "Saygı ve empati diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DENGE İLİŞKİLERİN ANAHTARI"

Gedik ise, uzun soluklu birlikteliklerde dengenin önemine vurgu yaparak, "İniş çıkışlarda herkes aynı anda inmiyor ya da çıkmıyor. Birbirini dengelemek, alma-verme dengesini korumak gerekir" diyerek uzun süreli ilişkinin sırrını açıkladı.