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İhsan Gedik kimdir? Karaköy'de kitabını satan Yeşilçam'ın kötü adamı kaç yaşında?

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İhsan Gedik kimdir? Karaköy'de kitabını satan Yeşilçam'ın kötü adamı kaç yaşında?
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Yeşilçam filmlerindeki sert ve kötü karakterleriyle tanınan İhsan Gedik, Karaköy-Tünel hattında kendi kitabını satarken çekilen fotoğraflarıyla yeniden gündemde. Bastonla yürüyen oyuncunun görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşıldı. İhsan Gedik kimdir, kaç yaşında? Samsun doğumlu oyuncu, 10 Haziran 1942'de doğdu ve bugün 84 yaşında.

Yeşilçam'ın kötü adamlarından İhsan Gedik'in Karaköy-Tünel hattında kendi kitabını satarken çekilen fotoğrafları yeniden dolaşımda. Bastonla yürüyen oyuncunun görüntüleri ilk kez nisan ayında haber olmuştu. 29 Ekim 2026'da sosyal medyada yeniden paylaşılınca adı aramalarda öne çıktı.

İHSAN GEDİK NEDEN GÜNDEMDE?

İhsan Gedik, Karaköy-Tünel hattında kendi kitabını satarken çekilen fotoğraflarıyla gündemde. Kitabın adı Dünden Bugüne İhsan Gedik ; içinde oyuncunun sinema anıları ve arşivindeki fotoğraflar var.

Gedik, geçimini bu kitabı satarak sağlıyor. 2020'de verdiği bir röportajda da aynı şeyi anlatmış, yeni kuşak yapımcıların eski oyunculara iş vermediğinden yakınmıştı.

İHSAN GEDİK KİMDİR?

İhsan Gedik, Yeşilçam döneminin sert ve kötü karakterleriyle tanınan bir sinema oyuncusu. Sinemaya 1960'ların başında kamera arkasından girdi, ilk işi set çalışanlığıydı. Oyunculuğa Yavaş Gel Sevgilim filmiyle başladı ve yaklaşık 48 yıl sinemada çalıştı.

Gedik'in 2020'de anlattığına göre kamera önüne geçişi bir dövüş sahnesiyle oldu: Ayhan Işık'la dövüşecek arkadaşı sahneyi çekemeyince rolü o aldı. Sonraki yıllarda perdede çoğunlukla jönün karşısındaki adamı oynadı. Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın filmlerinde rol aldı.

İHSAN GEDİK KAÇ YAŞINDA?

İhsan Gedik 84 yaşında. 10 Haziran 1942'de doğdu.

İHSAN GEDİK NERELİ?

İhsan Gedik Samsunlu. Ortaokulun üçüncü sınıfındayken okulu bıraktı.

İHSAN GEDİK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İhsan Gedik'in oynadığı filmler arasında Seyyid Han, Aç Kurtlar ve Bir Çirkin Adam var. 1970'lerde Bırakın Yaşayalım (1974), Soysuzlar (1975) ve Akrep Yuvası (1977) kadrosundaydı. Akrep Yuvası'nda bir mafya elemanını, Soysuzlar'da Recep'in adamlarından birini canlandırdı.

Yüzlerce filmde rol alan oyuncu, 2014'te Kanunsuzlar ve 2015'te Öyle ya da Böyle yapımlarında da yer aldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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