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Kocaelispor, 5 futbolcusuna veda etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kiralık sözleşmeleri sona eren Luis da Silva Cafumana (Show), Hrvoje Smolcic, Botond Balogh ve Can Keleş ile sözleşmesi biten Furkan Gedik'e teşekkür ederek veda etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kiralık sözleşmeleri sona eren Luis da Silva Cafumana (Show), Hrvoje Smolcic, Botond Balogh ve Can Keleş ile sözleşmesi biten Furkan Gedik'e veda etti.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Kendilerine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Maccabi Haifa'dan kiralanan Angolalı futbolcu Show, yeşil-siyahlı formayla 32 maçta görev alırken, Parma'dan kiralanan Botond Balogh ise 25 karşılaşmada forma giydi.

Kocaelispor'un Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Hrvoje Smolcic, 29 maçta 1 gollük katkı sağlarken, Beşiktaş'tan kiralanan Can Keleş de 25 müsabakada görev yaptı.

Sözleşmesi sona eren Furkan Gedik de 9 maçta forma giyip 1 gol katkısı sağladı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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