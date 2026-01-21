Opera dünyasının acı kaybı: Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik, hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi. Sanat camiasında büyük üzüntü yaratan bu kayıp, herkes tarafından derin bir acıyla karşılandı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik, hayatını kaybetti. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
Opera dünyasından gelen acı haber sanat camiasında büyük üzüntü yaşattı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile gözyaşlarına boğuldu. Gedik'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. - İSTANBUL