Opera dünyasının acı kaybı: Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

Opera dünyasının acı kaybı: Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti
Güncelleme:
Opera dünyasından gelen acı haber sanat camiasında büyük üzüntü yaşattı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile gözyaşlarına boğuldu. Gedik'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
