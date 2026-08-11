Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Eren Bülbül'ü korumak için kendisini siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, aynı saldırıda şehit oldu. 41 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası Gedik'in hayatı ve şehit olduğu saldırının ayrıntıları, özellikle 11 Ağustos'ta yeniden gündeme geliyor. Peki, Ferhat Gedik kimdir, nereli? Astsubay Ferhat Gedik'in kabri nerede? Detaylar...

ASTSUBAY FERHAT GEDİK KİMDİR?

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen terör saldırısında Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken şehit oldu. Gedik, şehit olduğunda 41 yaşındaydı ve evli, iki çocuk babasıydı.

Ferhat Gedik'in askerlik mesleğine çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyduğu, asker olmanın en büyük hayali olduğu TRT Haber tarafından aktarıldı. Zor şartlar altında eğitimini tamamlayan Gedik, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptı.

Gedik'in adı, 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ile birlikte şehit olmasıyla Türkiye'nin gündemine geldi. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yaşanan olay sırasında Eren Bülbül'ü korumak için üzerine kapanarak kendisini siper eden Gedik, saldırıda hayatını kaybetti.

Ferhat Gedik'in şehadetinden sonra ailesi tarafından yapılan açıklamalarda da onun askerlik mesleğine duyduğu ilgi ve çocukluk döneminden itibaren asker olma isteği anlatıldı.

FERHAT GEDİK NERELİ?

Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindendir. Şehidin ailesi İskenderun'un Bekbele Mahallesi'nde yaşamını sürdürdü. Gedik'in naaşı da Trabzon'daki işlemlerin ardından memleketi Hatay'a getirildi ve İskenderun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Gedik'in cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Hatay Havalimanı'na getirildi. Buradan alınan naaşı, İskenderun'un Bekbele Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Cenaze namazının ardından Gedik, Bekbele Mezarlığı'nda defnedildi.

FERHAT GEDİK'İN KABRİ NEREDE?

Ferhat Gedik'in kabri, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesi'ndeki mezarlıktadır. Şehidin naaşı, 12 Ağustos 2017'de gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Bekbele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FERHAT GEDİK NE ZAMAN VE NASIL ŞEHİT OLDU?

Ferhat Gedik, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit oldu. Olay sırasında 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü korumak için kendisini siper eden Gedik, Bülbül ile birlikte şehit düştü.

Saldırı sırasında Eren Bülbül'ü korumak amacıyla üzerine kapanan Ferhat Gedik, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Gedik'in şehit olduğu saldırıda Eren Bülbül de hayatını kaybetti.

Ferhat Gedik'in şehit olduğu sırada 41 yaşında olduğu ve vücuduna 41 kurşun isabet ettiği bilgisi, şehidin annesi Hatice Gedik'in 2024 yılında TRT Haber'e yaptığı açıklamada da yer aldı.

Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu olay, 11 Ağustos 2017 tarihinde Maçka ilçesi kırsalında meydana geldi. Bülbül, terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgeye ilişkin güvenlik güçlerine bilgi verirken yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Ferhat Gedik ise Bülbül'ü korumaya çalışırken şehit oldu.