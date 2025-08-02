Afyonkarahisar'da Tarihi Cami Yerleşkesine Aşevi Yapılacak

Afyonkarahisar'da Tarihi Cami Yerleşkesine Aşevi Yapılacak
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Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi Gedik Ahmet Paşa Cami yerleşkesinde yapılacak olan İmaret Aşevi projesiyle ilgili bilgi aldı. Proje, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.

Afyonkarahisar'da tarihi Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami yerleşkesinde aşevi yapılacağı belirtildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da yapılması planlanan İmaret Aşevi projesi ile ilgili Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Mimar İsmail Efe ve İç Mimar Meryem Saatci'den bilgi aldı. Projenin önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve aşevinin cami yerleşkesine yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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