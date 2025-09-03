World Food İstanbul Fuarı'nda Gedik Piliç'e Yoğun İlgi

İstanbul'da düzenlenen World Food İstanbul Fuarı'nda yer alan Gedik Piliç standına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen World Food İstanbul Fuarı 2-5 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan yerli yabancı sektör ve firma temsilcileri yanı sıra vatandaşlar da birçok gıda firmasını yakından tanıma imkanı buldu. Fuarda yer alan Gedik Piliç standı ve buradaki ünlü yemek ustası Şef Rafet İnce'nin sunumları da yoğun ilgi gördü.

Gedik Piliç Pazarlama Müdürü Seda Cabi, gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Fuarın ikinci gününde burada olmaktan çok mutluyuz. Yoğunluğun giderek artacaktır. Şu anda Rafet İnce Şefimiz ile harika bir tadım organizasyonumuz. Yakında olan herkesi World Food Fuarı'na bekliyoruz. İlgiden çok memnunuz, geri dönüşlerde çok güzel. Yeni ürünlerimizde mevcut onların tadımına fırsat vermiş oldu böyle bir fuara katılmak. Herkesin yüzü gülüyor. Gedik Kalitenin en üst noktasında. Fabrikadan çıkan her tavuğun belli bir onaydan geçmesi, doğallığından lezzetinden ödün vermeden tüketiciye ulaşması bizim en önemli odak noktamız. Bu fuarlar sadece ürünleri tanıttığımız değil, aynı zamanda iş paydaşlarımız ile bayilerimiz ile farklı firmalar ile temas ettiğimiz çok güzel organizasyonlar. Gedik Piliç Avrupa Birliği'nde ileri işlem ürünlerin de yetki belgesi alan ilk firma, o yüzden ihracat rakamlarımızı da sektörün takip etmesini öneririm" dedi. - İSTANBUL