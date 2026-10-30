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Bursa İnegöl'de 4 gündür haber alınamayan Emrah Gedik termal dronla aranıyor

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Bursa İnegöl'de 4 gündür haber alınamayan Emrah Gedik termal dronla aranıyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26 Ekim'de evinden çıkan 33 yaşındaki Emrah Gedik'ten 4 gündür haber alınamıyor, termal dronla arama sürüyor. Psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Gedik'in sağlık durumundan endişe eden ailesi, arama haberini bekliyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Gedik'i (33) arama çalışmaları termal dronla sürdürülüyor.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinden 26 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan Emrah Gedik'ten ailesi bir daha haber alamadı. Ailenin talebi üzerine 15 kişilik İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar arama yaptı. Dere yatağının içi ve çevresini titizlikle tarayan ekipler, çalışmalarda Gedik'e ait herhangi bir ize rastlamadı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaybolduğu gün saat 20.45 sıralarında bir iş yerini güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Emrah Gedik'i arama çalışmalarının farklı noktalarda devam ettiği belirtildi. Çalışmalara İHH Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Ekipler, Şibali Mahallesi mevkisinde termal dronlarla Emrah Gedik'i arıyor.

AİLESİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Emrah Gedik'in sağlık durumundan endişe eden ailesi, arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor. Yetkililer, Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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