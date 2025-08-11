Başkan Albayrak: 'Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum'

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bir mesaj yayımlayarak, "Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 15 yaşındaki evladımız Eren Bülbül ve kahraman askerimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit edildi. Şehitlerin şehadetlerinin 8'inci yılında AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak bir mesaj yayımladı. Başkan Albayrak'ın mesajında, "Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 15 yaşındaki evladımız Eren Bülbül ve kahraman askerimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR