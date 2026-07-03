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Altında su geçen kar kütlesinin üzerindeki tehlikeli yürüyüş kamerada

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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 3 bin rakımlı Karagöl Vadisi'nde, şelalenin çıkış noktasında oluşan kar kütlesinin üzerinde yürüyen dağcı Akın Gedik'in tehlikeli anları, aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki 3 bin rakımlı Karagöl Vadisi'nde, şelalenin çıkış noktasında oluşan kar kütlesinin üzerinde yürüyen dağcı Akın Gedik'in tehlikeli anları, aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

Ovacık ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Karagöl Vadisi'nde kar örtüsü, yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde varlığını sürdürüyor. Dağcı Akın Gedik, şelalenin çıkış noktasında oluşan kar kütlesinin üzerinde yürüdü. Gedik, zaman zaman bastığı zemini kontrol ederek ilerledi. O anlar, yanında bulunan 360 derecelik aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dağcıların şelalenin üzerinde oluşan kar köprüsünde dikkatli şekilde yürüdüğü, alt bölümde ise güçlü su akışının devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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