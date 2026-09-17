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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’le ilgili "Gedik’i 27 Mayıs zulmünün şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’le ilgili "Gedik’i 27 Mayıs zulmünün şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'le ilgili "Gedik'i 27 Mayıs zulmünün şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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