79 Yaşındaki Hanife Gedik Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta yalnız yaşayan 79 yaşındaki Hanife Gedik, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

ZONGULDAK'ta yalnız yaşayan Hanife Gedik (79), oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Polisin, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durduğu Gedik'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı müstakil evin alt katında yalnız yaşayan Hanife Gedik'in üst katta yaşayan oğlu, annesine telefonla ulaşamayınca aşağıya indi. Bir arkadaşının yardımıyla pencereden eve giren F.G., annesini yatağında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gedik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen ve polisin de kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durduğu Gedik'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
