Hayriye Gedik: Eşine Destek Olmak İçin Sanayiye Adım Attı

Aydın'da çırak sıkıntısı yaşayan eşine destek olmak için sanayiye adım atan 33 yaşındaki Hayriye Gedik, kısa sürede motor tamirini öğrenerek hem dükkanın hem de ailesinin yükünü omuzladı.

Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan çırak sorunu birçok kadını da meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde çırak bulamayan eşine destek olmak amacıyla sanayiye gelen 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Hayriye Gedik de bu kadınlardan biri olurken, kısa sürede işi öğrenerek motor tamir etmeye başladı. Bir yandan eşinin çırağı olarak motor tamirini öğrenen ve evde annelik, sanayide ustalık yapan Hayriye Gedik, azmiyle dikkat çekiyor. Tamire getirilen motosikletlerin arıza tespitini ve tamirini yapan Hayriye Usta, istedikten sonra kadının başaramayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.

"O'nun zor anını paylaşmayı istiyorum"

El becerisi gerektiren işlere yatkınlığının olduğunu ve tamirat işlerini sevdiğini söyleyen Hayriye Gedik (33); "3 sene önce başladım bu işe. Eşim motor tamir dükkanı açtı. Çırak bulamadığımızdan, eşimin de eve geç gelmelerinden dolayı çok şikayetçi olduğum için eşime yardımcı olmak istedim. Çok severek de yapıyorum bu mesleği. İlk başlarda tabi ki çok acemilik çektim. Çok zorlandım ama şu an bayağı iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Zaten evlilikte de denildiği gibi 'iyi günde, kötü günde' diye. Bütün zorlukları bildiğim için eşime destek olmayı istiyorum. O'nun zor anını paylaşmayı istiyorum. İyi günde herkes birbirinin yanında olur. Ben zor gününde eşime destek çıkmaya çalışıyorum çırak olarak. Gündüzleri burada çıraklık yapıyorum, akşam eve gidiyorum. İki tane okula giden çocuğum var, onların yemeklerini hazırlıyorum bir gün öncesinden. Sabah onları okula gönderip tekrardan mesaiye başlıyorum" dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

İşini çok severek yaptığını ve hayatından memnun olduğunu ifade eden Gedik; "İlk başta eşime yanında çalışmak istediğimi söylediğim zaman biraz şaşırdı. Evde de ufak tefek erkek işlerinde destek çıktığım için ve elimin bu tarz şeylere yatkın olduğundan dolayı 'bir deneyelim' dedi. Eşim de çok memnun bu durumdan. Çünkü sanayide çırak bulmak aşırı zor. Bu durumdan hem eşim hem ben hem müşterilerimiz memnun. Çünkü sanayide hep erkek var. Çalışan bir tek kadın benim. İşimi çok severek yapıyorum. Hepimiz şu an hayatımızdan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

"En büyük destekçim"

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden motor ustası Mustafa Gedik ise "En büyük sorunumuz çırak. Çırak bulamıyoruz. Eşim ilk başlarda 'yapar mıyım' diye tereddütlerde kalıyordu. Ben bunu doğar doğmaz öğrenmedim sonuçta, tarif ede ede öğrenirsin dedim. Eşim beni kırmadı. Allah razı olsun hem evde hem dükkanımda yardımcı oluyor. En büyük destekçim O. Hem dükkanda hem evde de beraberiz. Elemana da bu saatten sonra gerek yok yani" diyerek dükkanda çırağı evde hanımı olan Hayriye Hanım'dan memnun olduğunu söyledi. - AYDIN