Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin 8'inci yıl dönümünde andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin 8'inci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.