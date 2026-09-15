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6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu Haber Videosunu İzle
6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde evinin yakınında oynarken kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin Çitçi, 9 saat süren arama çalışmaları sonucunda tahta paletler üzerinde muşamba arasında uyurken bulundu.

  • Antalya'nın Serik ilçesinde 6 yaşındaki Bünyamin Çitçi, evinin yakınında oynarken kaybolduktan 9 saat sonra tahta paletler üzerindeki muşambalar arasında uyurken bulundu.
  • AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama çalışması, çocuğun saat 03.00 sıralarında bulunmasıyla sonuçlandı.
  • Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde evin yakınında oynarken kaybolan Bünyamin Çitçi (6), 9 saat sonra tahta paletler üzerinde muşamba arasında uyurken bulundu.

ÇOCUKLARINI BULAMAYAN AİLE MUHTARIN KAPISINI ÇALDI

Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkisindeki evlerinin yakınında oynayan Bünyamin Çitçi, dün saat 18.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi muhtardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, KÜÇÜK BÜNYAMİN UYURKEN BULUNDU

Afad, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda küçük Bünyamin, saat 03.00 sıralarında evin yanındaki kümes ve depo olarak kullanılan tahta paletler üzerindeki muşambalar arasında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BULUNMA ANLARI KAMERADA

Bünyamin Çitçi'nin bulunma anları cep telefonuyla görüntülendi. Ekiplerin birkaç kez adıyla seslendiği Bünyamin'in uyandığı, karşısında ekipler ve aramaya katılan vatandaşları görünce şaşırdığı ve bir süre kendisine gelemediği görüldü. Ekiplerin ve aramaya katılanların çocuğun bulunmasıyla yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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