"Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye

'Aziz İhsan Aktaş davası'nda 7 sanığa tahliye
Güncelleme:
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi "Aziz İhsan Aktaş davası"nda tutuklu bulunan Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu hakkında tahliye kararı verdi. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimlerin tutukluluk hali devam edecek. 2. duruşma 20 Nisan-22 Mayıs arasında görülecek.

