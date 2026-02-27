'Aziz İhsan Aktaş davası'nda 7 sanığa tahliye

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Aziz İhsan Aktaş davası"nda bazı tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verirken, aralarında belediye başkanları ve bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu bazı isimlerin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında görülecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Aziz İhsan Aktaş davası"nda tutuklu bulunan Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal ve Sencer Hacıoğlu hakkında tahliye kararı verdi.

ANKA'nın aktardığına göre, mahkeme, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimlerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın ikinci duruşması 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında görülecek.

