Almanya'dan köyüne döndü, çobanlık yapmaya başladı

Almanya'dan köyüne döndü, çobanlık yapmaya başladı
Almanya'da 6 yıl yaşayan Uğur Gedik, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine dönerek kendi hayvancılık işini kurdu. Ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam sürme kararı aldıklarını belirten Gedik, et kombinası kurma hedefiyle hayvancılık sektöründe büyümeyi planlıyor.

Birçok genç geleceğini yurtdışında ararken, Almanya'da 6 yıl yaşayan 35 yaşındaki Uğur Gedik tam tersine bir karar alarak memleketine döndü. "Almanya'da robot olacağıma memleketimde çoban olurum" diyerek ailesiyle birlikte Giresun'un Tirebolu ilçesindeki köyüne yerleşen Gedik, kendi imkanlarıyla hayvancılığa başladı.

Almanya'da işçi olarak çalışan Gedik, yoğun çalışma temposu nedeniyle ailesiyle neredeyse vakit geçiremediklerini belirterek, "Vardiya sisteminden dolayı bazı günler birbirimizi hiç göremediğimiz oluyordu. Bu düzen hem bizi hem çocuğumuzu yıprattı. Eşimle aldığımız kararla köyümüze dönmeye karar verdik. Dönmeden önce hayvancılık yapmaya karar verdiğimiz için Almanya'da biraz hayvancılık ve besicilikle ilgili eğitimler almıştık. Köye yerleşir yerleşmez hayvancılık işini kurduk. Kısa sürede 27 büyükbaş hayvanlık bir sürü oluşturduk. Hayvanların bakımından yemlemesine, gebelik takibinden üretim planlamasına kadar tüm işleri kendimiz üstlendik" dedi.

"Dönüşümüz şaşkınlıkla karşılandı"

Gedik, köye dönüş kararının yakınları ve köylüleri tarafından başlangıçta şaşkınlıkla karşılandığını belirterek, "Almanya'dan dönüp çoban mı olacaksın?" diyen çok oldu. Ama ben orada başkalarının işini büyütmektense kendi toprağımı işlemeyi seçtim. Burada çocuğumla, eşimle daha huzurlu bir hayatımız var. Köy hayatına dönüşün bizim için büyük bir riskti. Sıfırdan başladık ama pişman değiliz. Atalarımızın toprağına döndük, kendi düzenimizi kurduk. İnşallah işimizi daha da büyüteceğiz" diye konuştu.

Hedefleri et kombinası kurmak

Hayvancılık işini büyüterek et kombine tesisi kurma hedeflediğini de anlatan Gedik, "Şuanda 27 büyükbaş hayvanım var. Süt üretimi ve pazarlaması bölgemizde yeterince elverişli olmadığı için hedefimiz besicilik yapmak. Zamanla et üretimini büyütmeyi hedefliyorum. Özellikle angus melezi hayvanlarla kaliteli ve verimli et üretimine odaklandık. Türkiye'de kaliteli et üretimine ciddi ihtiyaç var. Hayvan sayımızı artırıp ileride kendi ürünlerimizi de işlemek istiyoruz. Belki kasap, belki döner üretimi yapabiliriz. Angus eti değerli bir et ve biz bunu daha uygun fiyatla tüketicilere sunabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - GİRESUN

