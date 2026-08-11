Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Şehadetlerinin 9. Yılında Andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı