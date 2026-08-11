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Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Şehadetlerinin 9. Yılında Andı

Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Şehadetlerinin 9. Yılında Andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatan için şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 9. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, iki kahramanı rahmetle yad ederek, ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını diledi. Bu anma mesajı, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla Türk halkına duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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